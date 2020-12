Funcionários do município de Braga fizeram felizes 200 crianças

Cada pessoa vive o Natal à sua maneira. Alguns passam ao lado das suas famílias, outros preferem passar sozinhos. A maioria das crianças e jovens, porém, cria expectativas sobre os presentes que podem receber, sobre os pratos que vão comer e sobre toda a magia que tomará conta dessa época do ano tão especial.

Constatando o esforço muitas vezes sobre-humano que todos os funcionários destas casas de acolhimento fazem, achamos que este ano, e em especial, seria a nossa vez de lhes agradecer todo o seu empenho e dedicação a estes seres que são o futuro da nossa cidade e do nosso país. Sabendo que as instituições não possuem meios para realizar um Natal especial a todos os seus utentes, nasceu o projeto “Padrinhos de Coração” onde o Município de Braga e as Empresas Municipais se uniram para conceder um Natal mágico às quase duas centenas de crianças e jovens institucionalizados da nossa cidade e também a refugiados que se encontram neste momento em Braga sob tutela da Adolescer e do CLIB.

Depois do desafio lançado aos funcionários que teve desde logo uma adesão incrível, cada um recebeu um postal escrito pelas crianças e jovens e, assim, de uma maneira simples e humilde conseguimos levar alegria aos lugares tantas vezes esquecidos. Para além dos colaboradores camarários e das empresas municipais que individualmente apadrinharam uma criança, também cada instituição foi presenteada com algo que já há muito necessitava através de padrinhos individuais que abraçaram também esta causa maior. Assim, e porque as necessidades eram muitas, o Centro Social Padre David mostrou algumas lacunas a nível de materiais de estudo e uma televisão que serão oferecidos pelo jogador do Barcelona, Francisco Trincão. A empresa Bernardo da Costa ofereceu uma consola ao Colégio de São Caetano, e já o Instituto Monsenhor Airosa recebeu o seu presente através dos funcionários do Braga Parque. O Colégio Nossa Srª das Graças tiveram como padrinhos da instituição a Policia Municipal sendo que a Fundação Bonfim foi apoiada pela TUB. A Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga deu a mão às Oficinas de São José e a Associação de São José foi amparada pelo Leroy Merlin que irá remodelar todo o seu Jardim exterior.

Para Sameiro Araújo, vice-presidente do Município de Braga esta foi também uma forma de agradecimento a todos aqueles que são verdadeiros heróis, principalmente num ano tão diferente como este; “Infelizmente, muitas famílias têm os seus sonhos presos pela desigualdade e muitas vezes pela falta de sorte que a vida lhes trouxe. Existem centenas de crianças com famílias destruturadas em Braga e que foram acolhidas pelas várias instituições da nossa cidade, que até hoje têm feito um trabalho irrepreensível para que nunca, em tempo algum, estas crianças e jovens se sintam desamparadas e esta é a nossa forma de lhes agradecer.” disse

Transformar este Natal em algo melhor foi uma atitude que certamente será inesquecível para quem o fez e para quem o recebeu.