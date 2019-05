Funchal investe nas áreas balneares

A Câmara Municipal do Funchal vai investir 137 mil euros em obras de reabilitação em três áreas balneares, indicou o vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, sublinhando que o projeto estará concluído antes do início do verão.

O autarca disse que os trabalhos passam por alterar o pavimento do Complexo Balnear do Lido, o maior do Funchal, bem como repor um solário destruído por uma tempestade nas Poças do Gomes e regularizar o calhau da praia Formosa, a mais extensa da ilha da Madeira.

Após a reunião do executivo municipal, Miguel Gouveia explicou, por outro lado, que a situação na empresa municipal FrenteMar Funchal, responsável pelos complexos balneares, está neste momento a ser “regularizada”, tendo em conta a existência de salários em atraso.

“Foi aqui clarificado e explicado às forças políticas que não é um momento de criar crispação – apesar de esta ser a conduta da oposição -, mas, pelo contrário, de transmitir serenidade os trabalhadores e fornecedores”, afirmou.

Miguel Gouveia garantiu que os salários em atraso serão pagos até ao dia 08 de maio.

A Câmara Municipal do Funchal é liderada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), com seis vereadores, sendo a oposição composta por PSD, com quatro vereadores, e CDS-PP, um vereador.