Fulham fulminou Estoril Praia em meia hora

Uma impressionante meia hora inicial, com três golos marcados, permitiu ao Fulham, Liga inglesa de futebol, vencer este domingo o Estoril Praia por 3-1, em jogo de preparação realizado no Estádio António Coimbra da Mota.

O encontro permitiu o primeiro contacto do Estoril Praia com os seus adeptos, visto que todos os jogos-treino anteriormente realizados haviam decorrido à porta fechada, e ainda o regresso de Marco Silva ao clube no qual se notabilizou como jogador e se lançou como treinador na sua carreira internacional.

Por esse motivo, o técnico português foi recebido com aplausos e cânticos pela massa adepta estorilista e recebeu ainda uma camisola do Estoril Praia pelas mãos do seu capitão, Joãozinho, alusiva ao número que utilizava no seu percurso enquanto futebolista no Estoril Praia, o 13.

A primeira meia hora revelou diferenças entre os dois conjuntos: os ‘canarinhos’, nonos classificados da passada edição da I Liga portuguesa, não conseguiram suster o maior poderio do adversário, recém-chegado à I Liga inglesa, que cedo se adiantou (aos sete minutos) através de canto cobrado pela esquerda por Andreas Pereira, para cabeceamento certeiro de Aleksandar Mitrovic, ao primeiro poste.

Cinco minutos volvidos, o protagonista repetiu-se e a ‘fórmula’ também: Harry Wilson bateu o canto pela direita e Mitrovic revelou-se mais lesto a atacar a bola que a defesa estorilista, chegando assim ao ‘bis’.

Aos 25 minutos, o ponta de lança sérvio voltou a ser figura, desta feita para receber e amortecer a bola para um remate de fora da área de João Palhinha, português que se estreou a marcar com a camisola do Fulham, após a sua transferência do Sporting.

A reação do Estoril Praia chegou após a meia-hora e materializou-se numa grande penalidade conquistada por Tiago Santos na ala direita e convertida por André Franco.