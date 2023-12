Fulham de Marco Silva e Palhinha batem Arsenal

Sem Flávio Vieira, ainda a recuperar de lesão, e com Cédric Soares no banco, o Arsenal até entrou a sorrir na véspera de Ano Novo, com Saka a abrir o marcador logo aos cinco minutos, concluindo um contra-ataque bem desenhado pelos forasteiros.

Depois de três derrotas consecutivas e sem qualquer golo marcado, o Fulham tinha de reagir e fê-lo em grande estilo, com Raul Jiménez a assinar o empate aos 29 minutos.

O Arsenal não mostrava capacidade para ultrapassar a defesa da equipa de Marco Silva, que concretizou a reviravolta no marcador aos 59 minutos, com Decordova-Reid a aproveitar a confusão que se instalou na área dos gunners após um canto.

Aos 82 minutos, Craven Cottage fez uma vénia a um corte de João Palhinha, que evitou um golo certo de Saka, e acabaria por ser o Fulham a ter a última grande oportunidade do jogo, num livre de Andreas Pereira que embateu com estrondo na barra da baliza de David Raya.

Os gunners, adversários do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, perderam a oportunidade de saltar, provisoriamente, para o comando da Liga Inglesa, após perderem, por 2-1, em Craven Cottage, e podem ficar a cinco pontos do Liverpool caso os reds, vençam, esta segunda-feira, o Newcastle.