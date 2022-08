Eu fui à Figueira este fim-de-semana com vários objectivos mas só me lembro de um: tratar da parte de iluminação e som das Festas em honra de Santa Teresa e de Nossa Senhora do Rosário. Se não sabem que festas são estas, então não foram convidados, mas eu não tenho culpa, a minha parte é só som e luz!

Ao almoço fui a um local habitual mas do qual acho que nunca falei: Vai D’Arrinca. Como o nome esquisito, normalmente é conhecido pelo restaurante do Ginásio (Figueirense). Vou lá por todos os aspectos: come-se bem, o serviço é rápido e atencioso e é bastante barato.

Para alguns é uma cantina, para mim é um local de refúgio quando não sabemos onde ir almoçar e parece que la vai “muita gente de Coimbra”. Nunca necessitei de telefonar antecipadamente para marcar uma mesa: bastou-me sempre chegar, e mesmo que não haja mesa, o dono detesta ter pessoas à espera e lá arranja uma mesa caída do céu. Rabuja um bocado, mas com delicadeza.

Poucos pratos custam mais de 10€ e sem dúvida que duas doses são suficientes para três pessoas, desde que não sejam uns grandes calmeirões. O serviço é rápido e simpático, a ementa é sempre igual e variada, e saímos de lá com a sensação que comemos bem e pagamos pouco. Acho que o único ponto negativo é o barulho da sala, mas já estou habituado.

Pedro Guimarães