FUGA propõem um teledisco feito à distância

Com a pandemia que alterou drasticamente a vida de todos, os FUGA decidem fazer uma produção à distância com um sentido de vontade, de coragem e de força para todos. Se, no single precedente “Nós”, a belíssima voz da Beatriz Nunes (também cantora nos últimos discos Madredeus) contracenou com os FUGA, desta vez foram as palavras decisivas do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ou de António Costa, que definiram e deram voz ao “Momento” do país e consequentemente de todos nós.

Todos o vivemos e a voz de Daniel Paula (MadeIN), Iuri Sanson (Eternity’s End), Pedro Henriques (Piece of Cake) e Ricardo Neiva (FIVE) unem-se aos FUGA numa força humana sobre o que é a mensagem do “Momento”.

Do verão de 2019 a Março de 2020, a banda FUGA lançou os singles “Nós”, “Momento Por Chegar”, “Amanhã”, “Realidade Onírica” e “Nasce Assim”, onde mostrou que o caminho será sempre uma surpresa musical e visual, mas que a língua de Camões será uma constante.

Apesar de se enquadrar no género pop-rock, a banda pretende, muitas vezes, experimentar novos registos e criar música fora dos padrões expectáveis.