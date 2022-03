Fu Yu segue em frente em Singapura

A portuguesa Fu Yu venceu hoje a sueca Christina Kallberg na ronda de 64 do torneio de Singapura de ténis de mesa e segue em frente, enquanto Tiago Apolónia perdeu com o chinês Fan Zhendong e foi eliminado.

Fu Yu, 40.ª da hierarquia, bateu a sueca, 122.º, por 3-1, com os parciais de 11-5, 8-11, 11-7 e 11-7, e vai defrontar na ronda seguinte a francesa Jia Nan Yuan (67.ª), em jogo agendado para segunda-feira.

Na ronda de 32 está também Shao Jieni, que venceu na sexta-feira Wing Xin Ru, de Singapura, por categórico 3-0 (11-2, 11-9 e 11-5), mas terá uma adversária substancialmente melhor nos 16 avos de final, a porto-riquenha Adriana Díaz (11.º).

Já no setor masculino, Tiago Apolónia, n.º 57 do ‘ranking’, não foi capaz de ultrapassar hoje o chinês Fan Zhendong, n.º 1 do mundo e vice-campeão olímpico, e foi derrotado por 3-1 (11-8, 11-8, 5-11 e 11-9), sendo eliminado da competição.

João Geraldo, que na sexta-feira venceu o terceiro jogador mundial de ténis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano, é o único português apurado para segunda ronda do quadro principal, uma vez que Marcos Freitas também já está fora da competição.

João Geraldo, 62.º classificado da hierarquia, vai defrontar no domingo o sueco Kristian Karlsson (28.º).

Nos pares masculinos, João Geraldo, que fez dupla com o senegalês Ibrahima Diaw, foi eliminado pelos suecos Anton Kallberg e Truls Moregard por 3-0 (11-2, 13-11 e 12-10) na primeira ronda.

Também em jogo da primeira ronda, a dupla João Monteiro e Tiago Apolónia tem pela frente a dupla francesa formada por Emmanuel Lebesson e Alexandre Cassin, em partida agendada para domingo.