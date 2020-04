Frugal Holanda é dos países que mais enriquece com o projecto europeu

Tem pouco território, um Alentejo atolado de gente. Mas tem quase o dobro da população de Portugal.

Tem muitos “galos e galinhas” para dar a comer. Eles são sobretudo do lado do comer.

Comeram-nos Luanda, comeram-nos o Norte do Brasil.

Inventaram o Apartheid na Africa do Sul.

Só tem inventado coisas “boa”s, como o consumo livre de Cannabis que depois se exporta para os outros países.

Emerdaram-nos com Timor-Leste e o apoio à Indonésia.

Ocupam as estradas e as auto-estradas com as suas caravanas no Verão.

Não gastam nem um chavo quando vão férias (turistas destes é melhor ficarem em casa).

Roubaram uma boa parte da terra que têm ao mar….

E em Portugal, há empresas como a Jerónimo Martins que se diz de Portugal mas tem a sede na Holanda e paga os seus impostos à Holanda (grandes patriotas).

Não são frugais, são “forretas”.

Querem mais ou fico por aqui. Dessa coisa, nunca vi nada de bom!

De tal forma é, que estando eu a pouco mais ou menos de 100km, nunca tive nem sequer a vontade de me deslocar…. E se eu gosto de viajar!

Boa saúde e boa forma para suportar o Portas, os Holandeses e o Covid-19.