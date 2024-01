Frio extremo está a levar europeus ao desespero

Temperaturas extremamente baixas agravadas por ventos fortes e neve causaram esta quinta-feira estragos na Europa central e do norte, deixando milhares de pessoas sem eletricidade, enquanto outras enfrentaram o frio durante horas presas nos carros em autoestradas congestionadas.

As fortes chuvas na Alemanha, em França e nos Países Baixos voltaram a provocar inundações em regiões que têm registado cheias persistentes nas últimas duas semanas.

Foi registada uma morte em França, um homem de 73 anos que foi encontrado no carro parcialmente submerso perto da cidade de Nantes na quarta-feira, segundo a agência norte-americana AP.

O frio intenso perturbou os transportes em toda a região nórdica, com relatos de caos no trânsito na sequência do encerramento de secções de autoestradas e estradas principais.

Foram igualmente registados problemas com o serviço ferroviário.

A eletricidade foi cortada a cerca de 4.000 casas na Suécia ártica, onde as temperaturas caíram para 38 graus Celsius negativos, segundo a rádio pública sueca.

O exército sueco foi mobilizado para ajudar a libertar automobilistas retidos entre Horby e Kristianstad, no condado meridional de Skane, noticiou a agência francesa AFP.

A meio da manhã (hora local), todas as pessoas tinham sido retiradas da estrada, com exceção dos condutores de camiões, anunciaram os serviços de emergência no local.

Durante a noite, foi fornecida alimentação a estas pessoas e foram tratados alguns casos de doença, acrescentou a polícia.

A estrada permanecerá encerrada até sexta-feira de manhã, informou a administração sueca dos transportes.

Na vizinha Dinamarca, os automobilistas foram aconselhados a não circular nas imediações da cidade de Aarhus, a segunda do país, no leste, onde os engarrafamentos atingiram 30 quilómetros.

Na Noruega, na Lapónia, no extremo norte, em Kautokeino, a temperatura desceu para -41,6 °C durante a noite.

Os automobilistas da região foram aconselhados pela polícia a não conduzir e todos os comboios entre Oslo e Kristiansand (sul) foram também cancelados.

Na capital norueguesa, prevê-se que a temperatura desça para -25 °C no sábado.

Um ‘ferry’ que faz a ligação entre as capitais da Noruega e da Dinamarca atracou hoje em Copenhaga, depois de cerca de 900 passageiros terem passado a noite a bordo da embarcação no estreito de Oresund.

Na Alemanha, as chuvas fortes recomeçaram nas regiões que registaram inundações persistentes nas últimas duas semanas, prevendo-se que o chanceler Olaf Scholz visite nas próximas horas a cidade de Sangerhausen, no leste do país.

O Governo dos Países Baixos, que também enfrentou níveis de água extremamente elevados nos rios e lagos, disse que iria enviar bombas para França para ajudar a combater as inundações generalizadas.

“Tem chovido muito ultimamente, o que significa que a água em França já não pode ser drenada adequadamente“, disse o ministro das Infraestruturas e da Água neerlandês, Mark Harbers, em comunicado.

“É por isso que é importante ajudarmo-nos mutuamente a eliminar a água o mais rapidamente possível”, acrescentou.

Cada uma das bombas de emergência neerlandesas tem capacidade para processar cinco milhões de litros de água por hora.