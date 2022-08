Frescura e intensidade: as novidades dos Vinhos Borges para o verão

O calor pede harmonizações leves e refrescantes. Para acompanhar as refeições ou apenas desfrutar das noites de verão, a Sociedade dos Vinhos Borges sugere as novas colheitas dos vinhos brancos.

Refletindo o caráter único do Douro, Lello Branco 2021 apresenta um estilo moderno e apaixonante, ideal para acompanhar pratos leves, saladas, peixes e mariscos. Já o Borges Quinta da Soalheira Douro Branco 2021 tem raízes nas tradições que deram fama à região e apresenta um perfil distinto que harmoniza na perfeição com pratos de peixe, carnes frias, grelhados, pratos de massa, sushi e risotto.

Já da região dos Vinhos Verdes, chegam à mesa o Borges Alvarinho 2021 e o Borges Quinta de Simaens Branco 2021. Dois perfis distintos, mas que têm em comum a frescura e a juventude, típicas do território de onde são provenientes. Pode acompanhar estes dois néctares com peixes, mariscos e carnes brancas, que irão resultar numa excelente harmonização.

Mais a sul, na maior mancha de vinha contínua do Dão, são produzidos dois néctares de excelência: Meia Encosta Branco 2021 e Borges Quinta de São Simão da Aguieira Encruzado 2021. Se a primeira sugestão apresenta um aroma intenso, jovem e fresco e um perfil persistente com boa acidez e volume, a segunda garante uma persistência distinta e um perfil encorpado e elegante. Ambos serão uma ótima escolha para as refeições de verão, como pratos de peixe, saladas e carnes brancas e frias.

A estação mais quente do ano é também a estação dos momentos descontraídos e relaxados, em que o vinho não pode faltar! Seja com amigos ou familiares há sempre um Borges para acompanhar.