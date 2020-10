Freguesia em Peniche vai geminar-se com vila francesa

Existem quatro pontos essenciais que suportam esta geminação: Ferrel (1976) e Plogoff (1980) venceram a energia nuclear através da luta dos seus povos. São vilas com atividades agrícolas, com comunidades piscatórias, banhadas por mar, tendo ambas algumas praias, e com condições para a prática de surf, divulgou o Jornal das Caldas.

A candidatura aprovada tem como título “Juntos contra a energia nuclear – Together Against Nuclear Energy – TANE”.

A TANE lançará uma base para uma maior colaboração entre duas pequenas comunidades que tiveram grandes impactos. Nesta “Fase 1” do projeto ocorrerá uma cerimónia de geminação e assinatura formal do acordo para estabelecer um forte vínculo de amizade e uma relação formal de trabalho entre as suas localidades.

Seguir-se-á a apresentação de uma série de eventos e atividades via satélite, incluindo mesas-redondas, workshops para crianças, bem como oportunidades para networking e troca de conhecimentos.

A cerimónia de geminação e eventos de satélite serão integrados nas comemorações do 45º aniversário da luta de Ferrel da construção de uma central nuclear nas suas margens.

Após isso, a “Fase 2” reunirá mais quatro localidades europeias.