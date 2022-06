Frederico Silva eliminado em Wimbledon

Frederico Silva, 264.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do ‘qualifying’ do torneio de Wimbledon, terceira prova do ‘Grand Slam’, ao perder com o argentino Tiago Tirante, 197.º classificado, em dois ‘sets’.

Na relva do All England Club, Silva, de 27 anos, foi derrotado pelos parciais de 6-4 e 6-2, num duelo que durou uma hora e 24 minutos.

Ainda hoje, Nuno Borges, Pedro Sousa e Gastão Elias vão também disputar o ‘qualifying’ e tentar garantir um lugar no quadro principal de singulares do torneio britânico, em que já está João Sousa.