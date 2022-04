Frederico Morais em sétimo na Austrália

O surfista português Frederico Morais terminou em sétimo lugar no City of Newcastle Pro, na Austrália, depois de ser eliminado nas meias-finais da prova do circuito de qualificação.

Depois de ultrapassar a segunda e terceira rondas, com 8,67 e 10,83 pontos, respetivamente, ‘Kikas’ venceu o segundo ‘heat’ dos quartos de final, com 12,33 pontos, e avançou para as meias-finais.

Nas ‘meias’, o único surfista luso no principal circuito mundial acabou por ser afastado no primeiro ‘heat’, somando 4,70 pontos, face à concorrência dos australianos Jackson Baker (10,10) e Sheldon Simkus (6,40), e do neozelandês Billy Stairmand (9,43).

A prova seria conquistada por Jackson Baker, que na final fez 15,50 pontos, superando os compatriotas Nathan Hedge (11,23), segundo, e Ryan Callinan (10,90), terceiro, e ainda Billy Stairmand (9,90), quarto.

Já no setor feminino, a portuguesa Concha Balsemão foi eliminada na segunda ronda, ao ser terceira na sua bateria, e terminou a prova na 17.ª posição.

