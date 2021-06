Frederico Morais em nono na Califórnia

Frederico Morais terminou, este domingo, a prestação no Surf Ranch Pro, sexta etapa do circuito mundial da WSL, com um nono lugar. O surfista português chegou ao último dia da prova californiana na luta pela passagem às meias-finais, mas acabou por não conseguir ficar entre os oito melhores surfistas da fase de qualificação.

Kikas fechou a primeira fase de qualificação com o nono melhor registo e a apenas 0,03 pontos do top 8. Contudo, nas duas ondas a que teve direito na ronda bónus acabou por não conseguir melhorar o seu score total. Depois de ter caído na última manobra da onda para a direita, Frederico caiu no tubo na esquerda, ficando perto nos dois casos de melhorar a pontuação que já detinha.

Além de falhar a entrada no top 8, o surfista português ainda foi ultrapassado por alguns surfistas nesta ronda bónus, disputada ao início de domingo. Dessa forma, Frederico Morais conseguiu o 13.º melhor posto da fase de qualificação da etapa que se disputa nas ondas artificiais da piscina criada por Kelly Slater, com 13,67 pontos.

Apesar de ter caído algumas posições na tabela, Frederico conseguiu manter-se dentro do grupo de surfistas que terminam o evento norte-americano no grupo dos nonos classificados. Após chegar ao Surf Ranch no 12.º posto do ranking, Kikas sabe já que vai ultrapassar Ryan Callinan, esperando ainda pelas prestações de alguns surfistas apurados para a final para saber se sobe ou não no ranking.

Esta performance conseguida no Surf Ranch também deverá ser suficiente para Kikas carimbar a permanência no circuito mundial para 2022, numa altura em que faltam disputar-se apenas mais duas etapas antes da grande final, para a qual apenas se apuram os cinco melhores surfistas do ranking.

Depois do Surf Ranch o circuito vai, agora, parar por algumas semanas, para dar lugar à estreia do surf nos Jogos Olímpicos, que acontece dentro de sensivelmente um mês, no Japão, e onde Frederico Morais vai representar Portugal, juntamente com Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot. Depois disso, o circuito retoma em meados de Agosto em Barra de la Cruz, no México.

