Frederico Morais em 17º na África do Sul

Frederico Morais foi este sábado eliminado do J-Bay Open, a sexta etapa do World Tour 2019, terminando a prova sul-africana na 17.ª posição.

Após ter ultrapassado com sucesso a ronda de repescagem, Kikas acabou por ser eliminado nos 16 avos-de-final pelo japonês Kanoa Igarashi, atual número 5 mundial, não conseguindo repetir a final alcançada em 2017 nesta mesma etapa.

Igarashi esteve sempre por cima na disputa e a meio da bateria conseguiu mesmo a nota mais alta do evento até àquele momento, acima de 9 pontos num máximo de 10. Dessa forma, os 17,53 pontos somados pelo japonês superaram facilmente os 13,50 de Frederico.

Esta foi a terceira etapa do WCT 2019 em que Morais entrou, ele que beneficiou do estatuto de suplente e da lesão de outro competidor para entrar em prova. Depois de um 3.º lugar no Brasil, Kikas deixa o continente africano com um resultado que pode ajudar a melhorar ligeiramente o 32.º posto do ranking.

A próxima etapa do circuito mundial de surf acontece de 21 de Agosto a 1 de Setembro, em Teahupoo, no Taihti. Uma etapa em que Frederico Morais pode voltar a marcar presença, em virtude dos vários surfistas do top 34 mundial que estão atualmente a contas com lesões.