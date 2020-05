Frankfurt: exposição de vestuário feminino

No bem conhecido Museu Histórico da cidade de Frankfurt, vai estar exposto até ao dia 24 de janeiro de 2021, uma enorme coleção de vestuário criado para as mulheres desde 1850 até aos princípios de 1930. A exposição com o nome Roupa em Movimento, dá a conhecer 200 objetos, entre estes destacam-se 50 vestidos inteiros bem conservados.

Pode-se admirar nas salas do museu situado na zona histórica da cidade, espartilhos, fatos de banho, vestidos de verão e de inverno, assim como as primeiras calças para mulheres. O visitante depara-se com uma variedade de cores, tecidos e técnicas de costura que levaram a desenvolver vários estilos de trajes. Devido à necessidade ou vaidade, as mulheres compravam ou costuravam vestimentas com tecidos de fibras naturais, botõezinhos, rendas, peles, penas e muito mais.

O museu normalmente aberto entre terça-feira e domingo, dá a conhecer desta forma a importância da industrialização, da eletrificação das zonas urbanas e dos estilos de vida que contribuiu para a emancipação da mulher. A moda como forma de viver e sentir, dá expressão aos inúmeros costureiros, figurinistas, manufatureiros e industriais das épocas referidas.

Com a introdução de máquinas na confeção de roupas para todas as estações, a mulher – centro desta exposição -.tinha acesso a trajes para o trabalho, para o fim de semana, para a noite e para cerimónias especiais. Através desta coleção de vestuário, de têxteis, fotografias, quadros pintados e artes gráficas, é possível ter uma ideia da vida quotidiana das mulheres nos finais do século XVIII até ao princípio do século XX.