Frankfurt: cem empresas portuguesas no maior evento da fileira casa

A NERLEI CCI volta a organizar e a promover a Mostra de Produtos Portugueses, com a insígnia “Made in Portugal Naturally”, em parceria com a AICEP, onde irão estar representadas num stand conjunto 64 empresas portuguesas, no maior evento da Fileira Casa – a feira Ambiente, Christmasworld e Creativeworld, que se realiza de 26 a 30 de janeiro, em Frankfurt na Alemanha.

Após o sucesso desta iniciativa agregadora nas duas edições anteriores (2020 e 2023), centenas de produtos nacionais terão a oportunidade de, uma vez mais, estarem expostos num espaço conjunto com a curadoria do designer de interiores portuense Miguel Costa Cabral, localizado no hall 12.0C50, que servirá de montra para as novidades dos diversos segmentos de bens de consumo, para os milhares de visitantes que passam pelo evento.

O stand “Made In Portugal Naturally” será inaugurado no dia 26 de janeiro, pelas 16H00, e contará com a presença de representantes das empresas portuguesas presentes na Feira; comunicação social internacional; entidades oficiais portuguesas; a Messe Frankfurt, entre outras entidades, que serão recebidas pelos anfitriões do evento, o presidente da AICEP, Filipe Santos Costa, e o presidente da Direção da NERLEI CCI, António Poças.

“A NERLEI CCI acompanha as empresas da Fileira Casa há mais de 20 anos, na organização, apoio e acompanhamento das suas participações individuais na feira de Frankfurt. Após mais de duas décadas de presença no evento, quisemos inovar e criar uma modalidade de participação diferente, que valorizasse ainda mais as empresas portuguesas. O espaço “Made in Portugal Naturally” surge neste contexto e pretende dar palco ao que Portugal tem para mostrar no seu todo. Pois, além das empresas que vão na comitiva da NERLEI CCI, esta Mostra de Produtos Portugueses inclui ainda produtos das marcas que estão presentes na feira, a título individual”, refere António Poças.

Os vários setores pertencentes à Fileira Casa portuguesa – que abrange mobiliário, têxteis-lar, utilidades domésticas (cerâmica, cutelaria, loiça metálica, pequenos eletrodomésticos e vidros e cristais) e iluminação – são representados por mais de 7.500 empresas, que empregam diretamente mais de 61.000 pessoas. As exportações da Fileira Casa Portuguesa aumentaram 14% até agosto de 2023, para 1.400 milhões de euros. Para este resultado contribuiu, sobretudo, o mercado francês, com mais de 472 milhões de euros. Seguem-se Espanha, com uma quota de mercado de 26%, e a Alemanha, EUA e Reino Unido, com cerca de 5%.

Com o propósito de apoiar a internacionalização de pequenas e médias empresas nacionais, a NERLEI CCI – Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria, irá marcar pela 22ª vez presença no maior evento da Fileira Casa e no âmbito do seu projeto cofinanciado pelo COMPETE 2030, a associação organiza e apoia a participação individual de 70 empresas da fileira, sendo 28 delas da região de Leiria.

De referir, ainda, além das empresas presentes no evento apoiadas pela NERLEI, também marcarão presença mais 25 empresas portuguesas, a título individual.

Sobre a NERLEI CCI

Fundada em 1985, a Associação representa o tecido empresarial da Região de Leiria, em Portugal, e tem como missão principal prestar serviços úteis que contribuam positivamente para os resultados alcançados pelas empresas associadas, fortalecendo o tecido empresarial e promovendo o desenvolvimento económico e social da região de Leiria e, por essa via, de Portugal. O apoio à internacionalização de empresas é um dos seus principais âmbitos de atuação, sendo a organização de feiras internacionais uma área onde detém experiência e know-how de mais de 20 anos.

Enquanto Câmara de Comércio e Indústria, estatuto que foi atribuído à associação em 2023, tem como objetivo reforçar o relacionamento institucional com instituições europeias e outras entidades que apoiam a atividade das empresas nos vários mercados. O acesso à rede de Câmaras de Comércio e Indústria de todo o mundo irá permitir disponibilizar ao tecido empresarial uma vasta rede de contatos e oportunidades de negócios, os quais possibilitarão aumentar a atividade internacional das empresas que representa.