Frankfurt: bomba levou à evacuação de 12.800 pessoas

Cerca de 12.800 pessoas foram retiradas este domingo de Frankfurt, capital financeira da Alemanha, para permitir desativar uma bomba britânica de 500 quilos datada da Segunda Guerra Mundial.

A bomba foi encontrada numa zona de construção no bairro de Gallus e o local teve de ser isolado num raio de 700 metros devido aos danos que o dispositivo poderia causar se explodisse, de acordo com as mesmas fontes.

O bairro onde a bomba foi encontrada é um dos mais conhecidos da cidade alemã, onde se encontra nomeadamente o centro de feiras e exposições.

