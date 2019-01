Frankfurt: artes e música na Catedral São Bartolomeu

A Catedral de São Bartolomeu situada na zona histórica da cidade de Frankfurt-am-Main, que está rodeada de vários cafés, alguns museus, galerias de arte e lojas de antiguidades, é muito visitada pelos residentes e turistas em qualquer dia da semana.

Ao entrar neste edifício, observa-se um átrio com uma atmosfera simples cheio de pequenas chamas de velas acessas. Mas assim que se caminha em direção à nave central, nota-se que se trata de um edifício cheio de história, arte e música.

Nesta catedral, pode-se admirar um altar grande, figuras de madeira pintadas no princípio de cada lado dos transceptos, representando cenas religiosas e onde predominam as cores dourado, azul e vermelho.

Os vitrais coloridos, altos e estreitos deixam passar a luz para o interior desta igreja. A ala é grande, com uma passagem central e algumas laterais. As paredes interiores avermelhadas têm alguns quadros bem antigos pintados a óleo.

Relativamente perto do altar, encontra-se ainda as capelas de Madalena e de Maria. No interior deste edifício destaca-se ainda alguns túmulos de pedra, outros tipos de monumentos tumulares, murais e lajes.

É bastante comum encontrar uma multidão a entrar e a sair desta catedral, à procura do melhor local para tirar fotografias ou de um lugar sentado para apreciar o som do orgão de tubos de vários metros de altura.

Vários imperadores, ao longo dos tempos, foram coroados nesta catedral. Neste local vamos encontrar vestígios de cinco edifícios religiosos que sofreram alterações ao longo de vários séculos. Mas o aspeto atual da Catedral Imperial de São Bartolomeu é a mesma desde o século XVIII.

Para além de se realizarem aqui as cerimónias habituais de uma igreja, são igualmente realizados vários concertos ao longo do ano. No dia 8 de fevereiro de 2019, o visitante tem a possibilidade de assistir ao maravilhoso e eterno concerto Toccata, Toccata. Um solista irá tocar nas teclas e nos pedais do órgão enorme, produzindo o som intenso das obras de Bach, Widor e de outros.

Este tipo de orgão originário do tempo medieval, é constituído por tubos altos e a música é produzida essencialmente pela vibração do ar. Mas o público que prefere música de coro, terá no mês de agosto deste mesmo ano, a oportunidade de assistir ao Coro de Hannover.

No fim da visita a este edifício monumento, sugere-se uma visita ao pequeno museu criado nos anos oitenta, onde estão expostas relíquias, tais como cálices de prata e de ouro.