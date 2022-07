Frank Gaspar falou sobre experiência luso-americana

O aclamado autor e romancista Frank X. Gaspar, luso-americano, revela particularidades de ter vivido num ambiente social em constante mudança nos EUA.

O autor que admite que “Provincetown é o espaço da imaginação” admite que é a comunidade portuguesa que o inspira, como avança o The Herald News.

“Eu sabia que muito havia sido escrito sobre a minha cidade, mas nada, que eu soubesse, havia sido escrito sobre esse seu rico coração que eu – e outros como eu – conhecia tão completamente”, refere o autor natural dos Açores.

Frank assume também que está a fazer exatamente o que queria na vida. “Não me lembro de uma altura da minha vida em que não quisesse ser escritor”, disse ao jornal. “Nunca estou mais feliz do que quando estou a escrever”, concluiu.

Frank X. Gaspar já assinou obras como “Leaving Pico”ou “The Holyoke”, tem texto escrito em jornais como o The New Yorker, The Harvard Review, The American Poetry Review e The Nation, entre muitos outros. Esteve presente na experiência luso-americana no New Bedford Whaling Museum no âmbito do Portuguese & Lusophone-World Lecture Series do museu.

