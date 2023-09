Francisco regressa a casa do pai

O avançado Francisco Conceição, reforço do FC Porto por empréstimo do Ajax, é um dos 15 jogadores incluídos na mais recente atualização da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) relativa ao fecho do mercado de transferências.

A lista de contratos entregues à Liga de clubes (LPFP) até às 22:00, no âmbito do fecho do período de transferências de verão, já inclui o extremo internacional pela seleção sub-21 portuguesa, oficializado esta sexta pelos ‘dragões’ como o sexto reforço para a temporada 2023/24.

Um ano depois de rumar aos Países Baixos, Francisco Conceição, filho do treinador do FC Porto, regressa ao clube ‘azul e branco’, pelo qual se estreou como sénior em 13 de fevereiro de 2021, num empate caseiro com o Boavista (2-2).

“Esta é a minha casa, onde me sinto feliz, e estou muito orgulhoso por poder estar de volta e vestir esta camisola. Fiquei muito feliz por haver a possibilidade de regressar. Queria sair, apareceu o FC Porto e achei que era o momento certo para voltar e me sentir realmente feliz, pois é aqui que me sinto bem. Agora, espero que comece rápido para poder mostrar serviço dentro de campo. Quero ganhar títulos porque este clube merece”, afiançou Francisco.

Os ‘dragões’ também inscreveram o médio Gui Guedes, que regressa a Portugal para disputar a II Liga pela equipa B portista, por empréstimo dos espanhóis do Almería, um ano depois de ter deixado o Vitória de Guimarães, clube pelo qual cumpriu a maioria da formação, e o avançado Luís Mota, que, na época passada, marcou um golo em 10 jogos pela equipa B.