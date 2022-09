Francisco Ordonhas terceiro em La Torche

Francisco Ordonhas alcançou, este domingo, o terceiro posto do Pro Júnior de La Torche, em França. A penúltima etapa do circuito Pro Júnior Europeu viu ainda Maria Salgado, de apenas 15 anos, conquistar a quinta posição na prova feminina. Os dois jovens foram os melhores representantes nacionais na prova gaulesa, naquele que foi o primeiro grande resultado internacional de ambos.

Após um sábado de ondas de grande potencial e em que os dois jovens lusos se destacaram ao longo de várias rondas, este domingo a sorte foi diferente para ambos. A ação retomou com os quartos-de-final femininos, onde Maria Salgado chegou a liderar o heat 3, mas acabou por ver o triunfo cair para o lado da francesa Sarah Leiceaga.

Apesar da derrota nos quartos-de-final, a jovem surfista de Santa Cruz, de apenas 15 anos, conseguiu uma prestação honrosa, naquela que é a temporada de estreia no Pro Júnior Europeu. Um resultado que permitiu-lhe a subida ao 12.º posto do ranking europeu.

Depois, foi a vez de as meias-finais masculinas irem para a água, com Francisco Ordonhas a enfrentar o espanhol Kai Odriozola no heat 2. Com 12,37 pontos, Ordonhas não conseguiu contrariar os 16,13 de Odriozola, despedindo-se de La Torche num honroso 3.º lugar. Algo que atirou o jovem surfista português, de apenas 17 anos, para o sétimo posto do ranking masculino.

Com Francisco Ordonhas no sétimo posto do ranking masculino e Gabriela Dinis no 9.º lugar do ranking feminino, a jovem armada lusa parte para a etapa final do circuito Pro Júnior Europeu relativamente longe dos lugares cimeiros, que darão acesso ao Mundial de Juniores da WSL.

A derradeira etapa do circuito acontece já em Outubro, nos Açores. É lá que se vão decidir os campeões europeus juniores, com os bascos Bitor Garitaonandia e Janira Gonzalez Etxabarri na liderança dos respetivos rankings. Isto depois dos triunfos do francês Nicolas Paulet e da basca Annette Gonzalez Etxabarri na etapa de La Torche terem baralhado as contas do ranking.

