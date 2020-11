Francisco Menezes: portugueses na Alemanha exercem em domínios surpreendentes

A Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA) realizou este sábado online a conferência Portal 2020, com o tema “Pontes: Reconectar Portugueses na Alemanha”, nas vertentes da saúde, inovação, tecnologia, ciência, língua portuguesa e cultura.

O encontro anual de membros da ASPPA, realizou-se este ano virtualmente, através da plataforma Zoom e nas redes sociais, e debateu “como o valor acrescentado que Portugal e a sua comunidade na Alemanha trazem a este país, pode ser transposto além-fronteiras”, revelou Sofia Figueiredo.

A presidente da Asppa explicou que, por um lado, o encontro virtual quer “expandir perspetivas sobre como áreas consideradas tradicionalmente estanques, como as ciências, as artes, a cultura e a indústria, podem desenvolver novas aprendizagens num contexto de abertura e comunicação entre elas”.

A pandemia de covid-19 tem condicionado as atividades da associação, que “tem sido bastante afetada”, com várias iniciativas canceladas, como os mini-ASPPAs ou a mostra de cinema, ou assumindo diferentes formatos.

“As boas notícias são que desenvolvemos projetos online. Por exemplo, os encontros entre-ASPPAs virtuais foram um sucesso, tendo sido realizados seis no total, sobre os mais variados temas. Fizemos também dois workshops virtuais no contexto do programa ‘Emigrei para a Alemanha’”, contou à agência Lusa a cientista e presidente da Asppa.

“A população portuguesa na Alemanha apresenta uma grande diversidade social, cultural e económica. O Portal 2020 é, acima de tudo, uma oportunidade de reunir portugueses na Alemanha em torno de um tema de interesse central à comunidade e de estar mais perto de Portugal”, salientou.

Entre os convidados, estiveram “portugueses de relevo na Alemanha, nas mais diversas áreas”, como o professor Alexandre Quintanilha, que falou sobre os limites do conhecimento, mas também o Embaixador de Portugal na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes. O diplomata, que foi nomeado embaixador em Berlim este ano, felicitou a “surpreendente comunidade portuguesa na Alemanha”, destacando o facto de haver cientistas, investigadores e muitos jovens portugueses em funções de destaque no país, “em domínios nos quais muitas vezes não pensamos”.