Francisco Jaime Quesado apresenta livro em Paris

Terá lugar no Consulado-Geral de Portugal em Paris a apresentação do livro “Nova Competitividade” do economista e gestor Francisco Jaime Quesado, que celebra 40 anos de escrita.

Depois de duas sessões de apresentação do livro em Partugal, a primeira no Porto, dia 13 de fevereiro, na AEP, e em Lisboa no dia 15 de fevereiro, na Gulbenkian, Francisco Jaime Quesado apresenta agora a sua obra em Paris.

O livro pretende ser um contributo prático para a discussão sobre o reposicionamento de um modelo estratégico para o futuro e aborda temas como o talento, a inovação, o digital, as redes e a sustentabilidade.

A sessão de apresentação será presidida pelo embaixador José Augusto Duarte e contará com as intervenções de Álvaro Santos Pereira (Diretor da OCDE) e de Pedro Afonso (CEO da Vinci Energies em Portugal).

O debate será moderado por Carlos Pereira, diretor do LusoJornal, e terá lugar nos Salões Eça de Queirós do Consulado em Paris no próximo dia 17 de abril às 18 horas.