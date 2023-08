Francisco encerra JMJ a sonhar com a paz

O Papa Francisco disse ter o sonho da paz e lembrou os jovens que não puderam participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, devido a conflitos, assumindo “grande dor” pela Ucrânia.

“Em particular, acompanhemos com o pensamento e a oração aqueles que não puderam vir por causa de conflitos e de guerras. E são tantos por esse mundo fora. Pensando neste continente, sinto grande dor pela querida Ucrânia, que continua a sofrer muito”, afirmou Francisco, no final da oração do Angelus, no Parque Tejo.

Aos jovens que não puderam estar, “mas que participaram em iniciativas organizadas nos seus países pelas respetivas conferências episcopais e pelas dioceses”, o Papa dirigiu um agradecimento, exemplificando com os “irmãos e irmãs subsarianos, reunidos em Tânger”.

Depois, assumindo-se como idoso – o Papa tem 86 anos – partilhou com os presentes o seu “sonho da paz, o sonho de jovens que rezam pela paz, vivem em paz e constroem um futuro de paz”.

“Através da oração do Angelus, coloquemos nas mãos de Maria, Rainha da Paz, o futuro da humanidade. E ao voltardes para casa continuai, por favor, a rezar pela paz”, pediu, agradecendo aos avós que “transmitiram a fé, o horizonte de uma vida” e que são as raízes

Para Francisco, os jovens são “um símbolo de paz para o mundo, um testemunho de como as diversas nacionalidades, as línguas e as histórias podem unir em lugar de dividir”, a “esperança para um mundo diferente”.

Todos vós quereis mudar o mundo e quereis mudar pela justiça e pela paz”, continuou, destacando que os jovens “são presente e futuro”.

Aos milhares de jovens, insistiu que “não temam, não tenham medo”, e pediu-lhes para se animarem, tendo recebido uma salva de palmas.

Antes, Francisco disse que os jovens precisam de luz, que seja esperança, face a tanta escuridão que assalta a vida e face a tantas “derrotas quotidianas”.

“Ele [Jesus] é luz que não se apaga, que brilha ainda de noite, que ilumina o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade de fazer qualquer coisa na vida”, disse.

Contudo, avisou que as pessoas nunca serão luminosas se estiverem debaixo dos holofotes ou quando “exibem uma imagem perfeita”.

“Tornamo-nos luminosos e brilhantes quando, ao acolher Jesus, aprendemos a amar como ele amou”, adiantou.

Francisco pediu ainda aos presentes que não se enganem, “vão ser luz quando fizerem atos de amor para fora”, porque se o fizerem para dentro “aí a luz apaga-se”.

Alertou ainda as centenas de milhares de pessoas, sobretudo jovens, para terem cuidado com “os egoísmos disfarçados de amor”.

“Escutem o Senhor porque ele vai dizer qual o caminho do amor”, adiantou.

O Papa anunciou ainda que a próxima JMJ será em Seul, a capital da Coreia do Sul.