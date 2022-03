Francisco da Silva quer ser o presidente do povo

Em Groβ-Umstadt, localidade a sul de Frankfurt, na Alemanha, Francisco da Silva é o primeiro candidato português à presidência da câmara.

O candidato português nasceu na Alemanha, no ano de 1969. Ainda de tenra idade foi para Portugal, mas devido ao regime de ditadura acabou por voltar, e aos nove anos mudou-se para Groβ-Umstadt, onde reside até aos dias de hoje.

Desde então, trabalhou em firmas de serração e construção, criou a sua própria empresa e, atualmente, acompanha crianças de inclusão numa escola.

Com cerca de 22 mil habitantes, a autarquia alemã tem um expressivo número de residentes portugueses, e Francisco da Silva candidata-se de forma independente com o objetivo de unir os atuais partidos. Em entrevista à RTP, o candidato afirma que “será o presidente da câmara do povo”.

Manuel Sampaio, um dos apoiantes, afirma ser muito boa a candidatura de Francisco da Silva, que será um português a defender outros portugueses. Termina dizendo que se trata de um “ato de coragem”, nunca visto até então por nenhum lusodescendente.

Sérgio Prata da Silva, outro apoiante do candidato, diz que ficará para a história, uma vez que é o primeiro português a participar nas eleições à presidência, que desta forma, se mostra a adaptação que os portugueses têm na Alemanha.

Flávia Ribeiro Ferreira, a última apoiante que prestou declarações à RTP1, confia bastante no candidato, que este é “mais transparente” do que os outros que concorrem à presidência.

O resultado das eleições já é conhecido, e de acordo com o a Hessenschau, o candidato português obteve um total de 5,2% dos votos. Como nenhum dos candidatos partidários alcançou a maioria absoluta, no dia 3 de abril realiza-se a segunda volta.

#portugalpositivo