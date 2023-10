Francisca Veselko terceira em Saquarema. Melhor resultado de sempre para a portuguesa

Francisca Veselko terminou no terceiro lugar o Saquarema Pro, última etapa do circuito Challenger Series que se realizou na praia de Itaúna, em Saquarema, no Brasil.

A surfista portuguesa alcançou as meias-finais do evento onde foi eliminada pela australiana Sophie McCulloch com o score de 6.77 pontos (3.70 + 3.07) contra os 10.50 pontos (6.00 + 4.50) da adversária.

Este foi o melhor resultado da carreira de Francisca Veselko desde que compete no Challenger Series.

Depois de já ter alcançado o principal objetivo da requalificação para o Championship Tour de 2024, Frederico Morais terminou em 9º lugar tendo sido derrotado nos oitavos-de-final da prova com o score de 10.17 pontos pelo francês atual campeão europeu, Marco Minot, que efetuou 12.23 pontos.