Franceses manifestam-se contra Lei da Segurança Global

Pelo menos 20 pessoas foram detidas pela polícia na sequência de manifestações em diversas cidades francesas, em particular na capital Paris, contra uma lei de segurança que desde há meses origina diversos protestos.

Na capital, cerca de duas mil pessoas concentraram-se na praça da República, e enquanto decorriam desfiles paralelos organizados pelo coletivo dos “coletes amarelos”.

O Sindicato Nacional dos Jornalistas (SNJ) esteve na origem deste protesto, mas também surgiram bandeiras de sindicatos, associações feministas, do partido França Insubmissa e de organizações de extrema-esquerda.

Os incidentes ocorreram uma hora antes do início do recolher obrigatório a partir das 18 horas locais devido à pandemia e após a retirada dos organizadores. Algumas centenas de manifestantes permaneceram na praça e lançaram objetos em direção à polícia de intervenção.

As forças policiais que estavam presentes com forte contingente — cerca de 2.500 agentes vigiaram as marchas durante todo o dia –, recorreram a canhões de água e algumas cargas para dispersar os participantes.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.