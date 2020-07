Franceses de férias no Algarve queixam-se de agressão policial

Três jovens franceses diz ter sido agredido com violência pela PSP, em Faro.

Segundo uma reportagem da RTP, os jovens alegam que foram agredidos “sem explicação plausível das autoridades”. Os franceses estavam com jovens portugueses a beber e num grupo que excedia o número autorizado para ajuntamentos.

A PSP diz que estava em causa um ajuntamento na via pública, com álcool e ruído e revelou que dois deles são arguidos por furtos no Algarve.