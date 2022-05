Franceses da Saint-Gobain reforçam aposta em Portugal

A Fibroplac e a Falper são as empresas portuguesas que podem vir a pertencer à multinacional de construção francesa, Saint-Gobain. O acordo para efetuar a compra foi realizado recentemente, mas ainda está dependente da aprovação das autoridades da concorrência.

A Fibroplac sediada em Pombal é “reconhecida no mercado português pela elevada qualidade da sua produção de placas de gesso cartonado”, segundo afirmam as fontes do Jornal Económico.

Por sua vez, a Falper está localizada em Vila Nova de Gaia e destaca-se pelo desenvolvimento de um processo digital avançado na área de conceção e fabrico de estruturas em aço leve.

Ambas atingem um volume de negócios de 15 milhões de euros e empregam 75 funcionários. Esta compra irá acelerar o crescimento da multinacional francesa em Portugal, que já se tem vindo a observar.

A Saint-Gobain é proprietária de uma dezena de fábricas em Portugal e ainda de um centro de investigação e desenvolvimento em Aveiro. No total, a construtora francesa emprega cerca de 650 colaboradores.

Citando a mesma fonte, “estas aquisições estão alinhadas com a estratégia de crescimento e impacto da Saint-Gobain”.

