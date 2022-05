Franceses colocam Amorim no PSG

O português Rúben Amorim, que recentemente disse querer continuar no comando técnico do Sporting, está agora a ser associado ao PSG, clube que não deve ter grandes problemas em bater a sua cláusula de rescisão.

30 milhões de euros é o valor que é preciso pagar para tirar Amorim do Sporting. De acordo com o francês Le Parisien, o PSG procura alterar algumas das peças-chave da sua estrutura e a presumível chegada do também português Luís Campos para o cargo de diretor desportivo pode aproximar o jovem técnico do banco do gigante de Paris.

Rúben Amorim, enquanto jogador profissional, esteve ligado a clubes como Belenenses, Braga, Benfica e Al-Wakrah e ergueu três títulos lusos, seis Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça de Portugal. No entanto, foi como treinador que chamou a atenção dos tubarões europeus.

Se em 2018/19 Amorim era adjunto no Casa Pia, em 2020/21 devolveu o tão sonhado campeonato português aos leões e revolucionou não só o plantel como a mentalidade competitiva da equipa.

Na presente edição da Primeira Liga portuguesa o Sporting não foi além do segundo lugar, mas conquistou 85 pontos, os mesmos que no ano passado.

Apesar de o técnico já ter assumido publicamente o desejo de continuar em Alvalade, uma oportunidade de trabalhar com jogadores como Messi, Neymar e Mbappé, aliada ao importante encaixe financeiro para os cofres dos leões, pode ser suficiente para agitar o mercado.