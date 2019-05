Francesa de 102 anos suspeita de homicídio

Uma idosa de 102 anos é a principal suspeita do assassinato de uma mulher de 92 anos numa casa de repouso em França.

A principal suspeita está internada num hospital psiquiátrico. De acordo com a BBC, foi a própria mulher quem confessou ter assassinado uma pessoa.

Foi uma das funcionárias do lar de idosos, em Chézy-sur-Marne, no norte de França, que encontrou a vítima sem vida deitada na cama, com marcas de ferimentos na cara.

Leia mais em Jornal de Notícias