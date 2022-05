Francesa Corum investe de novo no Porto

Em Portugal, onde entrou em 2014, a sociedade gestora francesa Corum Asset Management detém um portefólio de 13 edifícios, tendo já investido, através dos seus fundos, mais de 86 milhões de euros no nosso país.

O último negócio acaba de ser fechado, no caso pelo fundo Corum Eurion, com a compra de um edifício no centro empresarial da Rua do Heroísmo, no Porto, por cerca de 16 milhões de euros

Seis meses após a sua primeira aquisição em Portugal, com a compra do espaço onde está sediada a Unicre, em Lisboa, o fundo Corum Eurion adquiriu agora o imóvel na portuense Rua do Heroísmo.

