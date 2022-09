Francês desapareceu no mar da Nazaré

Um homem, de nacionalidade francesa, terá desaparecido esta sexta-feira na praia do Norte, na Nazaré, após alegadamente ter sido arrastado por uma onda, estando a ser efetuadas buscas no mar para o encontrar, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O cidadão, de 31 anos, terá desaparecido, “depois de alegadamente ter sido arrastado por uma onda enquanto caminhava com uma mulher na praia do Norte, uma praia não vigiada, no concelho da Nazaré”, distrito de Leiria, divulgou hoje a AMN em comunicado.

Após alerta dado pelas 14h00 para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de uma pessoa em risco de afogamento, foram acionados meios da Estação Salva-vidas da Nazaré, da carrinha de vigilância às praias do projeto SeaWatch, da Polícia Marítima da Nazaré e dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.

Os meios de socorro constataram que duas pessoas tinham sido arrastadas por uma onda, sendo que uma das vítimas foi resgatada para terra com o apoio de populares que se encontravam no local, tendo sido de seguida assistida pelos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.

A segunda vítima, o homem de 31 anos, encontra-se desaparecida no mar.

As buscas decorrem no mar com uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas da Nazaré e com uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades e por terra com elementos do Projeto “SeaWatch” e da Polícia Marítima, apoiados por um drone, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.

A participar nas buscas encontra-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Para o local, foram mobilizados 23 operacionais, oito viaturas e um meio aéreo, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil pelas 16h00.

Foi ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima que se encontra a prestar apoio aos familiares das vítimas.