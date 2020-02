França vai ter cursos de português para empresários e quadros

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas disse esta segunda-feira que a procura pelo Português em França está a aumentar e que ainda este ano deverá arrancar um curso de língua portuguesa naquele país para empresários e quadros de empresas.

“Há uma procura grande do Português em França. Foi o que concluí da reunião que tivemos. E estando a aumentar essa procura, Portugal também está a fazer um esforço maior de investimento, a aumentar o número de professores“, afirmou Berta Nunes.

Berta Nunes considerou que várias iniciativas interessantes estão a nascer e apontou como uma delas a do curso de Português mais virado para os negócios.

Com a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, entidade com a qual se reuniu sexta à tarde, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) apontou “há já algum trabalho em desenvolvimento” para a criação de “cursos direcionados para empresários ou quadros de empresas que queiram aprender o Português mais direcionado para os negócios”.

“Isso é importante, uma vez que estamos a trabalhar para a atração de investimento para Portugal. E o facto de a língua portuguesa ser cada vez mais falada no hemisfério sul e em vários continentes faz com que haja também uma procura na área dos negócios”, salientou.

A preparação daquele curso está a ser feita entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a Câmara de Comércio Franco-Portuguesa e a Coordenação do Ensino do Português em França.

Berta Nunes disse esperar “em breve” ter alguma coisa mais concreto em termos do ‘curriculum’ do curso e sobre a forma como esse vai ser dado, “porque uma parte poderá ser presencial e uma parte pode ser à distância, uma vez que isso pode ser mais adequado para o tipo de público”.

“Esta é uma novidade e uma forma interessante de juntar a língua aos negócios e, por essa via, poder atrair investimento e internacionalizar também os nossos produtos”, destacou.

A Câmara de Comércio fez esta proposta à Coordenação do Português e ao instituto Camões, por verificar que há procura por parte de empresários e de quadros de empresas, referiu.

Segundo a secretária de Estado, talvez ainda durante este ano o Governo “possa anunciar que esse curso para a área de negócios, de Português vai avançar aqui em França”, concluiu.

Berta Nunes, que esta sexta-feira teve reuniões em Paris com a Coordenação do Ensino do Português em França, com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa e com o presidente do Portugal Business Club de Lyon, terminou o primeiro dia de visita àquele país num jantar solidário da Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, cujas verbas revertem a favor de uma instituição cabo-verdiana de apoio a crianças.

Hoje, a secretária de Estado reúne-se de manhã com a direção da Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontault-Combault e com autarcas deste município, que tem um gabinete de apoio à comunidade portuguesa.

O objetivo da deslocação a França é falar sobre o Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, referiu Berta Nunes.

“O objetivo é que as câmaras de comércio, os clubes de empresários e as associações empresariais possam trabalhar connosco os conteúdos desse programa, nos façam sugestões e nos ajudem na sua divulgação e implementação”, disse a secretária de Estado.