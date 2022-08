França recebe ajuda europeia para combater incêndios

Seis países europeus enviarão ajuda para França, onde os bombeiros lutam contra novos incêndios florestais reavivados por uma nova onda de calor e seca preocupante para o setor agrícola.

Quatro aviões da unidade da União Europeia (UE) de combate a incêndios foram enviados à França pela Grécia e Suécia. Equipas de bombeiros da Alemanha, Polónia, Áustria e Roménia estão a caminho, como resposta a um pedido de ajuda do governo francês, anunciou a Comissão Europeia.

“A UE é totalmente solidária quando um país enfrenta uma situação de emergência”, afirma um comunicado assinado pelo comissário europeu para a gestão de crises, Janez Lenarcic.

“A solidariedade europeia está em marcha!”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, no Twitter.

Oito grandes focos de incêndio permanecem ativos no território francês, incluindo áreas pré-alpinas, à beira do mar no sudoeste, no centro montanhoso. Isto sem contar dezenas de pequenos focos que exijem uma ação rápida dos bombeiros.

Na Gironde as chamas já queimaram 6.000 hectares. Há um mês, a região florestal perto do Atlântico perdeu 14.000 hectares. Dez mil pessoas deixaram a área, algumas pela segunda vez desde o início do verão.

“A população está preocupada, mas mantém a disciplina. De todas as maneiras, há uma sensação de cansaço, isto já é demais”, declarou o prefeito da localidade de Moustey, Vincent Ichard, onde 250 dos 680 habitantes foram obrigados a abandonar as suas casas.

Mais de 40.000 hectares arderam em França desde o início do ano, segundo o governo, enquanto os cálculos baseados nas imagens por satélite elevam o número para 50.000 hectares.