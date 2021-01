França quer prosseguir agenda portuguesa para a Europa

O embaixador Jorge Torres Pereira, recebeu na Embaixada de Portugal em Paris, o Ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, num encontro com os embaixadores dos estados-membros da União Europeia.

O embaixador sintetizou as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, destacando a necessidade de reforçar o pilar social da União e de pôr em prática tão rapidamente quanto possível o plano de recuperação aprovado para fazer face à crise económica causada pela pandemia.

Sublinhou que o plano prepara, ao mesmo tempo, a Europa para os desafios climático e digital.

O Ministro Jean-Yves Le Drian, na sua intervenção, saudou as prioridades mencionadas, nas quais França se revia, apoiando os esforços da presidência portuguesa na sua prossecução. Recordou que, em 2022, a França presidirá ao Conselho da União, e que continuará estes objetivos, com vista a uma Europa mais resiliente, ancorada no seu modelo social e democrático.

Recordou que o ano de 2020, a saída do Reino Unido da União, a pandemia da Covid- 19 e os eventos mais recentes mostravam que o progresso não é irreversível nem pode ser dado por adquirido.

A estes desafios juntavam-se outros igualmente importantes, como a transformação digital e ecológica, que exigem uma Europa mais forte e unida, disse Le Drian.