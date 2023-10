França prepara-se para proibir linguagem inclusiva

Esta segunda à noite foi aprovado pelos senadores franceses, por 221 votos contra 82, legislação que diz respeito à proibição da escrita dita inclusiva em manuais de instruções, contratos de trabalho, regulamentos internos da empresa, mas também outros atos jurídicos. A legislação terá agora que ser examinada na Assembleia Nacional para se tornar lei.

Enquanto o Presidente da República, Emmanuel Macron, recordava, esta segunda-feira, o seu apego aos “fundamentos” da língua francesa, o Senado aprovou este projeto de lei que visa “proteger” o francês “dos abusos da chamada escrita inclusiva”. ”, texto considerado “retrógrado” pela esquerda.

Depois de debates muito acesos que reavivaram a divisão esquerda-direita, os senadores votaram 221 votos contra 82 a favor deste texto que permite proibir a utilização da escrita inclusiva nos mais diversos documentos (atos jurídicos, modalidades de trabalho, contratos de trabalho, etc. .). No entanto, não há garantia de que este texto será incluído na agenda da Assembleia Nacional, antes da sua aprovação final.

No dia da inauguração pelo Chefe de Estado da Cidade Internacional da Língua Francesa no restaurado castelo de Villers-Cotterêts, a coincidência do calendário deu certo eco ao trabalho da direita senatorial.

“Devemos permitir que esta língua [francesa] viva (…) mas também manter os seus fundamentos, as bases da sua gramática, a força da sua sintaxe, e não ceder ao espírito dos tempos”, lançou Emmanuel Macron em meados -dia do Château de l’Aisne. “Nesta língua, o masculino é neutro, não precisamos adicionar pontos no meio das palavras, nem hífens, nem coisas para torná-lo legível”, acrescentou, de forma um pouco ofensiva e escondida em relação à escrita inclusiva.

Descrita como um “perigo mortal” pela Academia Francesa, mas inversamente uma ferramenta de combate às desigualdades de género para os seus defensores, a escrita “chamada inclusiva” designa, segundo o texto do Senado, “práticas editoriais e tipográficas destinadas a substituir o uso do masculino, quando utilizado em sentido genérico, com grafia destacando a existência de forma feminina.”

A proibição da escrita inclusiva existe atualmente numa circular de 2017, emitida pelo ex-primeiro-ministro Edouard Philippe. Este “convidou” os ministros, “em particular para os textos destinados a serem publicados no Diário Oficial da República Francesa, a não utilizarem a chamada escrita inclusiva”.