França preocupada com as provas de Rui Pinto

As autoridades francesas conseguiram guardar 26 terabytes de documentos que Rui Pinto tinha no seu computador, antes de o alegado hacker ter sido extraditado para Portugal.

Uma missão orquestrada com as autoridades húngaras com objetivo evitar que a informação fosse destruída por Portugal, assegura a “Der Spiegel”. A quantidade de material é cerca de oito vezes superior à que Rui Pinto tinha divulgado anteriormente a meios de comunicação social. Graças a esta informação, Cristiano Ronaldo teve de pagar quase 20 milhões de euros por fraude fiscal.

Uma equipa francesa especializada em crime económico foi, na semana passa, a Budapeste, na Hungria, para discutir uma das fugas de informação mais importantes da história, o Football Leaks. A operação decorria há vários meses e teve que ser apressada, explica a revista alemã, depois de Rui Pinto ter sido detido em janeiro. As autoridades francesas já tinham revelado que o português estava a colaborar com o Football Leaks.

