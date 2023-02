França: português conduzia alcoolizado camião carregado com vinho do Porto

Um camionista de nacionalidade portuguesa foi detido na passada segunda-feira em Landes, França, por ter sido apanhado a conduzir com taxa crime de álcool.

De acordo com as autoridades francesas, o alerta terá sido dado por um condutor que se terá apercebido de alegados “movimentos irregulares” da viatura do português. 2,14 g/l, quatro vezes mais que o limite permitido, foi o resultado do teste de alcoolemia.

Embriagado em plena A63, junto à localidade de Labouheyre, o condutor de 63 anos transportava cerca de 30 mil litros de vinho do Porto.