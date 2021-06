França: português condenado a oito anos de prisão por violação

Um cidadão de origem portuguesa a viver em França foi condenado, na quarta-feira, a oito anos de prisão pela violação de uma mulher. O homem, que tem 14 filhos de várias relações, já tinha cumprido pena por outros crimes sexuais.

Na origem do julgamento por violação, esteve uma denúncia apresentada pela ex-companheira do suspeito, pedreiro de profissão, numa esquadra da cidade francesa de Vendôme, a 15 de fevereiro de 2018.

A mulher, com quem o homem tinha mantido um relacionamento de alguns meses no ano anterior, disse ter sido violada três semanas antes da data da denúncia, em casa do agora condenado. Tinha concordado em acompanhá-lo para ajudá-lo a preencher uma declaração de impostos, mas acabou violada, deu como provado o tribunal, que confirmou o que era apontado pelos exames médicos realizados na sequência dos factos.

O indivíduo, descrito como um homem fisicamente robusto, com 100 quilos, estaria bêbedo e terá despido a vítima, forçando-a a atos sexuais de relevo, mesmo perante a sua insistente recusa e resistência. Em tribunal, a mulher, que ficou com lesões internas, disse ter-se sentido coagida ainda pela presença de uma faca no local onde a violação ocorreu.

