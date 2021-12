França perto dos 100 mil casos por dia

A França registou, nas últimas 24 horas, um ligeiro aumento nos casos diários de contaminação com o vírus SARS CoV-2 – 94.124, um novo recorde – e contabilizou também um máximo diário de realização de testes, com 1,55 milhões, aproximando-se do Reino Unido onde os 100 mil casos diários já foram ultrapassados.

As autoridades de saúde francesas anunciaram que nas últimas 24 horas morreram 169 pessoas com covid-19, fazendo o número total de óbitos aumentar para 122.00.

Na quinta-feira, a França registou 91.068 novas infeções, os piores números desde o início da pandemia, que foram superados hoje.

O Governo francês prevê que, dentro de poucos dias, sejam atingidas mais de 100.000 contaminações diárias.

A taxa de incidência semanal em França subiu para 565,2 casos por 100.000 habitantes e a ocupação de camas de cuidados intensivos por pacientes com covid-19 é de 3.254, ainda longe do pico de 7.000, registado em abril de 2020.

A vacinação, que desde quarta-feira ficou acessível para crianças de 5 a 11 anos, reduziu consideravelmente o seu ritmo diário, em relação a quinta-feira, para 227.075 doses, a maioria delas de reforço, segundo dados do Ministério da Saúde, hoje divulgados.

Quase 22 milhões de pessoas que residem em França já receberam as três doses, praticamente um terço da população total do país.

O Governo francês está a preparar, para apresentar no início da próxima semana e posteriormente levar a votação no Parlamento, um pacote de medidas para travar a quinta vaga da pandemia.