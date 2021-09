França: manifestações contra passe sanitário perdem o fôlego

As manifestações em França contra o passe sanitário, este sábado, poucos dias antes da implementação da obrigação de vacinação para funcionários do hospital, reuniram 121.000 pessoas em todo o país, incluindo 19.000 em Paris, de acordo com o ministério interno.

Este último registou 207 protestos em toda a França.

O número de manifestantes vem caindo todas as semanas desde sábado, 7 de agosto, data da maior mobilização com 237 mil participantes, incluindo 17 mil em Paris, para 198 ações, lembrou Place Beauvau.

Mobilização contra passe saúde vem diminuindo desde o início de agosto

Número de manifestantes contados pelo Ministério do Interior em toda a França: