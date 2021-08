França: manifestações contra medidas sanitárias com menor mobilização

Este sábado foi o sétimo consecutivo de mobilização contra as medidas sanitárias anti-covid do governo francês.

Uma semana antes do início do ano letivo, mais de 200 manifestações foram marcadas para sábado em toda a França para se opor ao passe sanitário e à política do governo relativa à covid-19.

“Entre 140.000 e 180.000 manifestantes” eram esperados em todo o país, incluindo “12.000 a 20.000” em Paris, de acordo com uma fonte policial citada pela AFP. No final, quase 160 mil pessoas marcharam em toda a França, de acordo com dados divulgados no início da noite de sábado, uma nova queda na mobilização em relação à semana anterior.

Por seu turno, uma conta do Twitter ligada aos coletes amarelos estima as manifestações deste sábado em França como tendo mobilizado 319.000 participantes “pelo menos”.

A mobilização continua a diminuir, após duas semanas de declínio. Se o número de 160.000 pessoas se confirmar, é menor do que os 175.000 manifestantes registados pelo Ministério do Interior no sábado anterior, contra quase 215.000 na semana antes.

A própria organização que co-organiza estas manifestações, “Le nombre jaune”, que publica uma contagem cidade por cidade, contou 319.290 manifestantes em toda a França, contra 361.818 na semana passada.