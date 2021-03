França lidera grupo de qualificação para o Mundial

A França foi à Bósnia-Herzergovina vencer por 1-0, na 3.ª jornada do grupo D de apuramento para o Mundial 2022.

Antoine Griezmann, o jogador lusodescendentes, assinou, de cabeça, o único golo da partida aos 61 minutos.

Antoine Griezmann isolou-se assim com 35 golos no quarto lugar do ranking de melhores marcadores da seleção gaulesa, deixando para trás David Trezeguet (34).

À frente do avançado do Barcelona está agora Michel Platini (41). Mais acima na lista estão Olivier Giroud (44) e Thierry Henry (51).

No outro encontro do grupo de apuramento para o Mundial, a Ucrânia não conseguiu melhor do que empate a um golo na receção ao Cazaquistão.

Roman Yaremchuk, aos 20 minutos, deu vantagem à seleção de Andriy Shevchenko mas os cazaques empataram por Serikzan Muznikov aos 59’.

Classificação:

1. França 7 pontos/3 jogos

2. Ucrânia 3/2

3. Finlândia 2/2

4. Bósnia-Herzegovina 1/2

5. Cazaquistão 1/2