França: jovem português está desaparecido

A família de um português que desapareceu, há uma semana, em Paris, pede ajuda para o encontrar. Ia apanhar um comboio para regressar a casa quando fez último contacto.

A última vez que a família e amigos souberam do paradeiro de Carlos Vidal foi dia 27 de maio. Ia apanhar um comboio na Gare de Vert Galant e dirigia-se para a Ille de France, onde morava desde novembro de 2018, quando emigrou para França. No trajeto, teria de trocar de comboio na Gare du Nord, onde as autoridades confirmam que passou.

Segundo disse a família ao JN, Carlos David Sousa Vidal, de 25 anos, tinha estado uns dias com a namorada. Estava de regresso a casa, depois de a levar ao aeroporto, para ela voltar para Toulouse, quando deu sinais de vida. Ia apanhar o comboio das 17.15 horas e disse estar com pouca bateria no telemóvel. A partir daí, ninguém conseguiu contactá-lo.

