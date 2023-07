França já tem lei para regulamentar atividade de influenciador

França tem uma lei para regulamentar as atividades dos influenciadores de redes sociais numa tentativa de conter a promoção de produtos e tendências perigosas.

“Podemos orgulhar-nos deste acordo sem precedentes”, disse o relator da lei Amel Gacquerre, senador encarregue de apresentar o projeto de lei na Câmara Alta do Parlamento.

Após a votação, Olivia Grégoire, ministra-adjunta do Comércio, elogiou o “compromisso dos deputados” e “a qualidade deste trabalho.”

Estima-se que existam 150 mil influenciadores em França, mas as ações de alguns colocaram o marketing de influência em linha perante críticas crescentes. Os queixosos iniciaram ações coletivas e a Direção Francesa de Prevenção de Fraudes (DGCCRF) publicou um relatório contundente.

De forma mais surpreendente, o rapper francês Booba envolveu-se numa cruzada digital contra os que apelidou de “influvoleurs” – ampliando a questão através da sua campanha nas redes sociais.

Desde a promoção de produtos perigosos, até denúncias de fraude, tem havido apelos crescentes para que o mercado seja regulamentado.

Vários influenciadores desde a entrada em vigor da lei foram obrigados a exibir uma mensagem da DGCCRF nas redes sociais alertando para alguns dos seus conteúdos.

O texto define influenciadores como “pessoas ou entidades jurídicas que, mediante pagamento, mobilizam a sua notoriedade junto do seu público” para promover bens e serviços online.

Proíbe a promoção de certas práticas – como a cirurgia estética e abstenção terapêutica – e proíbe ou regula fortemente a promoção de vários dispositivos médicos. Também proíbe a promoção de produtos que contenham nicotina.

A lei abrange o mercado de apostas e dos jogos de azar: os influenciadores não poderão promover assinaturas de apostas desportivas, e a promoção de jogos a dinheiro será limitada a plataformas que tecnicamente restrinjam o acesso a menores.

As penas para o incumprimento podem ir até dois anos de prisão e multa de 300 mil euros. A lei também proíbe situações encenadas com animais cuja posse é proibida.

As imagens promocionais – de cosméticos, por exemplo – devem revelar se foram retocadas ou se usam algum filtro para as tornarem mais atrativas.

Os agentes de influenciadores também serão regulamentados. Será obrigatório um contrato escrito quando os valores envolvidos excederem um determinado limite. O texto também inclui medidas para responsabilizar as plataformas.

Embora muitos influenciadores franceses de sucesso operem no exterior, como no Dubai, o texto visa exigir que aqueles que operam fora da União Europeia, na Suíça e no Espaço Económico Europeu façam um seguro de responsabilidade civil dentro da União Europeia (UE).

O objetivo declarado é criar um fundo para compensar as vítimas potenciais. Também terão de designar um representante legal na UE.