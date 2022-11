França já não é o principal mercado de exportação de vinhos portugueses

Os EUA destronaram a França como o principal mercado de exportação dos vinhos portugueses no passado mês de agosto, situação que se manteve em setembro e que deverá consolidar-se no futuro.

França sempre foi o melhor mercado dos vinhos de Portugal, e tudo por causa do peso das vendas de vinho do Porto neste mercado europeu e com quem temos laços afectivos fortes, mas os Estados Unidos são um mercado em crescimento, gigantesco e que encerram, na verdade, vários mercados num só país.

Este ano, entre janeiro e setembro, Portugal exportou 242 milhões de litros de vinho (46 por cento para a Europa comunitária, 54 por cento para países terceiros) e 677 milhões de euros (igual distribuição por tipo de mercado), revela o jornal Público.

Em 2021, as exportações, no mesmo período, tinham sido de 244 milhões de litros de vinho, o que correspondeu a 927 milhões de euros.