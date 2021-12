França já está a vacinar crianças dos cinco aos onze

A França iniciou esta quarta-feira o processo generalizado de vacinação contra o SARS-CoV-2 de todas as crianças com idades entre os cinco e os onze anos, anunciou o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, referindo que a inoculação é voluntária.

Em entrevista ao canal BFMTV, Verán disse que a vacinação das crianças contra o covid-19 obteve parecer favorável dos especialistas e insistiu em que este processo é recomendável pela defesa individual e pela limitação dos contágios.

O país estava já a vacinar as crianças destas idades com risco de desenvolvimento da doença de forma grave devido a antecedentes de saúde ou que estão em contacto com pessoas vulneráveis.

O ministro afirmou que na terça-feira se encontravam 145 crianças com idades entre os cinco e os onze anos hospitalizadas em França com o mais recente coronavírus, 27 das quais em unidades de cuidados intensivos.

No conjunto, estes pacientes representam menos de 01%, mas o risco “deve ser considerado”, sublinhou Véran.