França já administrou primeira dose a 25% da população

França já vacinou 24,8% da sua população, ou seja, um em cada quatro franceses já receberam a primeira dose da vacina, embora o número de pacientes em estado grave continue a aumentar, segundo divulgaram as autoridades sanitárias gaulesas.

Segundo o Presidente República, Emmanuel Macron, o país está “no bom caminho” ao já ter vacinado com a primeira dose 12.999.655 pessoas.

“As coisas estão a acelerar-se”, fez saber o Presidente esta tarde a partir do Palácio do Eliseu.

Ao mesmo tempo, o número de pacientes graves no hospital continua a aumentar, com 5.970 pessoas internadas, mais 14 do que na véspera.

Desde segunda-feira, morreram em França 375 pessoas, perfazendo um total de 101.514 óbitos desde o início da pandemia.